Кубань затянуло утренним туманом

16 фев. 9:18

Утро на Кубани сегодня началось с тумана, который задержится на некоторое время, поскольку днем в крае ожидается переменная облачность, а температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер будет дуть южный, его скорость составит 4-9 м/с. Осадков не будет, теплая погода в крае сохранится до конца недели, и даже ночью будет теплеть до 6 градусов, - передает портал Юга.ру.

По данным краевого гидрометцентра, до воскресенья температура воздуха ночью составит от четырех мороза до одного градуса тепла, в юго-восточных предгорных районах прохладнее – от 3 до 8 мороза, в горах от 2 до 7 со знаком минус, однако днем здесь тоже потеплеет до 12, на Азовском побережье и в юго-восточных предгорных районах до 10 тепла, и лишь в горах до 5 со знаком плюс.

Черноморское побережье ждет северо-восточный ветер с переходом на южный и юго-западный, его скорость составит около 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 тепла, днем 7-12 со знаком плюс. В следующие дни в регионе усилится ветер: его скорость будет доходить до 23 м/с, и лишь 18 февраля местами в крае пройдет дождь.