Центр Гамалеи не нашел в Москве детей 6-11 лет без антител к коронавирусу

16 фев. 9:11

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ, планировавший провести в Москве клинические исследования вакцины "Спутник М" для детей 6-11 лет, столкнулся с неожиданной трудностью - найти детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом, не удалось

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом", - сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург, пишет "Интерфакс".

Он добавил, что детей без антител к коронавирусу можно было бы поискать подальше от столицы и других больших городов, но «организационно это просто-таки нереалистично».

"Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц - BAU", - отметил Гинцбург.

Исследование начнется, как и планировалось, через три недели и продлится до 3,5 месяцев.

Ранее сообщалось, что участниками исследования должны стать 2 200 добровольцев. Испытания будут проходить в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.