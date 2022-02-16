Врач назвала продукты для укрепления иммунитета после коронавируса

16 фев. 8:48

В рацион для укрепления иммунитета следует включать продукты с противовоспалительными свойствами, сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Для поднятия иммунитета, в том числе противоковидного, следует придерживаться рациона питания, оказывающего противовоспалительное действие. Среди витаминов и минеральных веществ наибольшую роль и значение в нормальной работе иммунной системы играют витамины С, Е, D и такие минеральные вещества, как цинк, селен, магний, железо",- пояснила диетолог.

Богаты витамином С облепиха, шиповник, черная смородина, апельсины, сладкий перец, капуста, а также зелень - петрушка, укроп, щавель, шпинат.

По словам медика, также противовоспалительными и антиоксидантными свойствами обладают омега-3 и омега-6. Полезно включить в рацион "растительные масла, сельдь, скумбрия, лосось, форель и рыбный жир".

Не стоит забывать о другим витаминах и минералах. "Основными источниками витамина Е являются растительные масла, орехи и бобовые. Витамин D содержится в печени трески, рыбе, сливочном масле и яйцах", - рассказала Денисова.

Цинк и железо можно найти в мясе, сыре, говяжьей печени, грибах.

"В свою очередь, бобовые, хлеб с отрубями, курага, чернослив, инжир богаты магнием. Основные источники селена - это макаронные изделия из пшеницы твердых сортов, морская рыба, морепродукты и чеснок", - напомнила диетолог.