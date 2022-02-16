В Сочи открывается юбилейный Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

16 фев. 8:33

С 16 по 27 февраля в Сочи будет проходить XV Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста Юрия Башмета.

"В этом году я могу сказать, что жду фестиваль особенно, ведь это будет юбилейный, уже пятнадцатый фестиваль! И я очень счастлив, что он по-прежнему существует именно как фестиваль искусств", - приводятся слова Башмета в пресс-релизе мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Русского концертного агентства, в программе выступления мировых артистов джаза, балета, театра и кино.

В среду фестиваль традиционно откроется спектаклем Константина Хабенского "Не покидай свою планету" по мотивам "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери.

В этом году тема фестиваля – "Мировые премьеры и лучшее за 15 лет". Участниками фестиваля станут Игорь Бутман, Эмир Кустурица с коллективом No Smoking Orchestra, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Владимир Кошевой, артист Национального балета Испании Серхио Берналь, итальянский барочный коллектив Il Giardino Armonico.