Россияне продолжают скупать недвижимость в Черногории

16 фев. 8:25

Россияне в 2021 году стали лидерами по иностранным инвестициям в Черногорию, всего в экономику страны российские граждане вложили €129 млн, из них почти €50 млн - в недвижимость, пишет издание Investitor.me.

"Это значит, что россияне каждый месяц в среднем инвестировали около €11,78 млн. Из этой суммы больше всего, €49,46 млн, было вложено в недвижимость", - следует из публикации.

Ранее посол РФ в Подгорице Владислав Масленников сказал, что на протяжении последних 15 лет Россия является крупнейшим инвестором в черногорскую экономику, за эти годы российские инвесторы вложили минимум €1,5 млрд. Российские инвестиции, в среднем составляющие €100 млн в год, превышают планируемые вложения ЕС на ближайшие годы.