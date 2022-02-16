Вирусолог: антитела к "омикрону" не защищают от "дельты"

16 фев. 8:12

Иммунитет, сформированный после столкновения с омикрон-штаммом, не является защитой от других штаммом коронавируса, предупредил в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии", – заявил вирусолог.

По его мнению, на способности антител обеспечивать защиту может сказываться тяжесть перенесенного заболевания.

"После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета", – пояснил Альтштейн.

Вирусолог отметил, что нельзя утверждать, что у переболевших "омикроном" совсем нет иммунитета к другим штаммам. "Иммунитет не полностью сводится к антителам, есть еще клеточный иммунитет. Поэтому мы не можем сказать, что люди, переболевшие "омикроном", совсем не имеют иммунитета к другим вариантам коронавируса, таких данных просто нет", – констатировал специалист.

Альтштейн рекомендовал через два-три месяца после заражения "омикроном" вакцинироваться, чтобы укрепить иммунитет. "Вакцина усилит иммунитет не только против "омикрона", но и против других вирусов", – указал он.