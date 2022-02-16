МОК: если Валиева станет призером, результаты будут считаться предварительными

16 фев. 7:50

В Международном олимпийском комитете сообщили, что если российская фигуристка Камила Валиева войдет в тройку призеров, то результаты соревнований по фигурному катанию среди одиночниц на Олимпиаде-2022 будут считаться предварительными.

Напомним, после короткой программы Валиева занимает первое место (82,16 балла), следом идут россиянка Анна Щербакова (80,20) и японка Каори Сакамото (79,84).

"Они (результаты) будут, конечно же, предварительными, учитывая дальнейшее расследование", - заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Произвольную программу в Пекине фигуристки представят 17 февраля.