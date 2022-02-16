Таиланд отменил карантин для привитых "Спутником Лайт"

16 фев. 7:20

Власти Таиланда отменили обязательный карантин для иностранцев, привитых российской вакциной "Спутник Лайт".

В МИД королевства пояснили, что "лица, привитые "Спутником Лайт", могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass, но только чтобы воспользоваться программой "песочница". Речь идет о семидневном пребывании на одной территории.

"Спутник Лайт" уже появился в списке вакцин, при оформлении Thailand Pass.

"Песочница" с 1 февраля доступна на Пхукете, в провинциях Краби, Пхангнга, Трат, на островах Чанг, Тао, Пханган, Самуи, Сичанг и Паттайя.

Аэропорты, которые принимают туристов по программе: Пхукет, Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг.