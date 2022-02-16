Блинкен: "акт агрессии" России против Украины вполне возможен на этой неделе

16 фев. 6:50

В США продолжают строить догадки о сроках вторжения РФ на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что российский "акт агрессии" по отношению к Украине может произойти на этой неделе.

"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с развертыванием российских войск в районах, граничащих с Украиной", - заявил он в интервью France 24.

Блинкен убежден, РФ сделала "все необходимое для совершения акта агрессии против Украины". По его словам, крайнюю тревогу вызывает то, что Украину окружает все больше российских войск.

Мысль о том, что Россия "может решить не вторгаться" на Украину озвучила в интервью Al Jazeera постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Я не могу предсказать, что сделают русские, но мы знаем их методы работы. Мы уже видели, как они предпринимали такие действия раньше, и они могут принять решение не вторгаться, но я знаю, что они продолжат угрожать безопасности Украины и угрожать ее суверенитету, если мы не найдем пути решения проблем безопасности, которые, как они заявляют, есть в регионе", - сообщила она.

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники писала о том, что президент США Джо Байден также ждет скорого "вторжения" на Украину. На видеоконференции с лидерами ЕС и НАТО он назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.

Отметим, накануне российские военные учения успешно завершились в Крыму, началось возвращение подразделений Западного и Южного военных округов в пункты их постоянного базирования.