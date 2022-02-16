Глава Еврокомиссии: сокращение поставок газа из России не навредит ЕС

16 фев. 6:39

Евросоюз подготовил меры, которые позволят справиться с частичным прекращением импорта газа из России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации", - заявила глава ЕК в Страсбурге.

Она добавила, что ЕС обсудил вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа, с такими странами, как США, Азербайджан, Египет, Катар, Нигерия и Южная Корея.

"Мы также поговорили с основными поставщиками СПГ(...), спросили, можно ли будет переадресовать поставки в пользу ЕС", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, данные усилия приносят плоды, на прошлой неделе в Японии заявили, что часть партий СПГ будет переадресована в Европу в ответ на просьбы ЕС и США.

Однако, признала глава ЕК, полное прекращение поставок газа из России все равно потребует дополнительных мер.

Европе необходимо сокращать зависимость от российского газа, уверена Урсула фон дер Ляйен, об этом свидетельствуют действия России в отношении Украины. В уходе от газовой зависимости Европе поможет запланированный переход на возобновляемые источники энергии.