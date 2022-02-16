Мартовское тепло сохранится в Москве

16 фев. 6:25

В среду в столичном регионе воздух прогреется до плюс 2 градусов, временами будет проглядывать ясное небо.

"Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по области до 2 градуса тепла", - сообщается на портале "Метеоновости".

Отмечается, что такая температура воздуха на 5-7 градусов выше нормы.

Ветер в регионе юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Синоптики предупредили о гололедице местами на дорогах.