В Казахстане выявили 1,5 тыс случаев COVID-19

16 фев. 6:14

За минувшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 1508 человек.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Алматы - 580, Павлодарской области - 129, Карагандинской области - 124, Нур-Султане - 112, Северо-Казахстанской области - 109.

На 16 февраля Нур-Султан и Карагандинская область перешли из "красной" зоны в "желтую".

В "красной" зоне остаются: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области