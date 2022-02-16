Главы МИД Украины и Великобритании согласовали шаги по противодействию РФ

16 фев. 3:30

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс согласовали шаги по противодействию России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице украинского МИД в социальной сети Facebook.

В ведомстве уточнили, что в фокусе внимания сторон "была оценка динамики кризиса безопасности".

Помимо этого, собеседники поговорили о подготовке к старту нового трехстороннего формата сотрудничества Украины, Польши и Великобритании, поддержке Великобританией инициатив Украины в ОБСЕ, решении Госдумы о направлении президенту РФ Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также поблагодарил Великобританию за масштабную финансовую поддержку и военную помощь, передает ТАСС.