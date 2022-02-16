В притоки Терека в Северной Осетии выпустили 180 тысяч молоди каспийского лосося

16 фев. 5:25

Специалисты в рамках госзадания отправили 180 тыс особей каспийского лосося в притоки Терека в Северной Осетии, рассказали в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"Средняя навеска экземпляров составила 25 гм. По словам специалистов, промвозврат составит около 5%, а это значит, что 9 тыс экземпляров вернутся на места нереста. Часть из них мигрирует в Каспийское море, часть останется в реках Северной Осетии", - цитирует сообщение ТАСС.

В общей сложности в текущем году в водоемы Северного Кавказа для выполнения государственного задания по искусственному воспроизводству популяции предполагается выпустить 450 тыс каспийских лососей.

Кроме того, в результате компенсационных мероприятий, которые проведут организации, нанесшие урон окружающей среде своей хозяйственной деятельностью, в водоемы региона прибудет еще 1 млн 184 тыс экземпляров молоди каспийского лосося.

Компенсировать ущерб собираются 16 организаций, в том числе ПАО "Русгидро", которое совершит самый массовый выпуск.