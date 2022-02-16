Байден выступил с речью по ситуации вокруг Украины

16 фев. 0:45

Президент России США Джо Байден заявил в ходе своего сегодняшнего видеообращения, что возможность "атаки" России на Украину по-прежнему остается.

"Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным", - сказал глава Белого дома.

По его словам, если это произойдет, страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток-2". "Если Россия предпримет шаги (против Украины - прим. ред.), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее агрессии. США и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля", - поведал американский лидер.

Он добавил, что в случае агрессии крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты России, а также ключевые сферы ее промышленности окажутся под мощным давлением. "Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги", - уточнил Байден.

Президент США отметил, что страна готова и к дипломатическому взаимодействию с Москвой, и к решительному ответу на возможную российскую агрессию России против Украины. "Мы готовы <...> к дипломатическому взаимодействию с Россией <...> для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом. И мы готовы ответить решительно на нападение России на Украину, которое все еще является вполне возможным", - цитирует его ТАСС.

Глава Белого дома также акцентировал внимание на том, что у США нет ракет на территории Украины. "Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", - пояснил он.

Кроме того, Байден сообщил, что Вашингтон готов зафиксировать письменные договоренности по безопасности с Москвой в случае их достижения. "Вот уже несколько недель мы с нашими союзниками и партнерами <...> участвуем в безостановочной дипломатии. В эти выходные я говорил [по телефону] с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы", - сказал американский лидер.

Он заметил, что США согласны с Россией в том, что необходимо продолжать предпринимать дипломатические усилия в области безопасности в Европе. "И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнерами. Вчера [в понедельник] российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех", - рассказал президент США.

Помимо этого, он указал на то, что США не поступятся своим основным принципом, согласно которому страны сами вольны выбирать себе альянсы. "Мы не поступимся своими основными принципами. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться", - пояснил Байден.

Он также сообщил, что США не намерены дестабилизировать ситуацию в России. "Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной", - заключил глава Белого дома.