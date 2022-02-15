Библиотеки Краснодара просят подарить им книги

15 фев. 23:48

В библиотеках Краснодара с 14 февраля по 13 марта проходит акция, посвященная Международному дню дарению книг.

Принять участие в акции может каждый, нужно подарить любой из городских библиотек книги.

"Книги из домашних библиотек обретут новую жизнь и послужат еще не одному поколению", - отметили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Сдать в библиотеку можно русскую и иностранную классику, произведения современных авторов, историческую, детскую и другую литературу, не утратившую актуальность.

Активные дарители будут отмечены благодарственными письмами.

Узнать подробности акции и адреса библиотек можно на сайте: www.neklib.kubannet.ru