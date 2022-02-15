США с нетерпением ждут ответа России на свои предложения о гарантиях безопасности

15 фев. 22:58

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованного по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств.

"Госсекретарь отметил приверженность США продолжению поиска дипломатического разрешения кризиса, вызванного Москвой. Он подчеркнул, что несмотря на то, что дальнейшая агрессия России в отношении Украины вызвала бы быстрый, жесткий и единый ответ со стороны трансатлантического сообщества, мы остаемся привержены дипломатическому пути и считаем, что пространство возможностей для разрешения этого кризиса мирным путем продолжает существовать", - сказано в документе.

Американский госсекретарь также выразил обеспокоенность тем, что "Россия имеет возможности для начала вторжения на Украину в любой момент". При этом он добавил, что США с нетерпением ждут ответа России на бумаги США и НАТО, которые были переданы Москве в прошлом месяце и в которых предлагались конкретные области для обсуждения по теме европейской безопасности.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.