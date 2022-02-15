В Краснодаре аварийно отключили свет

15 фев. 23:24

Аварийное отключение электроэнергии произошло в станице Елизаветинская в Краснодаре, информирует Единая дежурно-диспетчерская служба города, уточняя, что из-за повреждения на воздушной линии электропередачи без света остались около двух тысяч человек.

"В 21:15 произошло аварийное отключение электроэнергии в ст. Елизаветинская по адресам: улицы Выгонная, Шевченко, Майская, Курганная, Дубинская, Прикубанский ВО. Количество жилых домов - 730 (многоквартирных домов - нет, частных домов - 730). Количество населения - 2 тыс. человек (из них 650 детей)", - информирует ЕДДС.

Уточняется, что социально значимых объектов в зоне отключения нет.