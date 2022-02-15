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Украина попросила помощи у НАТО

Украина попросила помощи у НАТО

Украина запросила НАТО о международной помощи в случае крупномасштабных чрезвычайных ситуаций "разного характера", которые могут повлиять на гражданское население, информирует пресс-служба альянса.

Уточняется, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи от украинской стороны.

"Украина запросила у альянса более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки", - передает ТАСС.

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