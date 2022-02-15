Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх

15 фев. 22:24

Член национальной сборной по зимним видам спорта Национального паралимпийского комитета Азербайджана впервые в истории азербайджанского паралимпийского движения будет участвовать в зимней Паралимпиаде.

"Член национальной паралимпийской сборной Мехман Рамазанзаде представит страну на XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Рамазанзаде выступит в спринтерской категории кросс-кантри. Выступление азербайджанского спортсмена состоится 9 марта", - говорится в сообщении.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине.