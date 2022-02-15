РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх

Азербайджан впервые будет представлен на зимних Паралимпийских играх

Член национальной сборной по зимним видам спорта Национального паралимпийского комитета Азербайджана впервые в истории азербайджанского паралимпийского движения будет участвовать в зимней Паралимпиаде.

"Член национальной паралимпийской сборной Мехман Рамазанзаде представит страну на XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Рамазанзаде выступит в спринтерской категории кросс-кантри. Выступление азербайджанского спортсмена состоится 9 марта", - говорится в сообщении.

XIII зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине.  

890 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version