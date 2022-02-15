Премьер Израиля провел переговоры с кронпринцем Бахрейна

15 фев. 22:05

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в рамках официального визита на Бахрейн провел встречу с премьер-министром островного государства наследным принцем Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой, информирует канцелярия главы израильского правительства.

"Я приехал из Израиля с духом доброй воли, сотрудничества, сплоченности перед лицом общих вызовов, и я думаю, что наша цель в ходе этого визита заключается в том, чтобы превратить [мир] между правительствами в мир между людьми, преобразовать его от церемоний к сути", - сказал израильский премьер.

Далее он отметил, что укрепление отношений двух стран в сфере высоких технологий, в торговле, сельском хозяйстве и во многих других областях позволит "вместе совершать великие дела", передает ТАСС.