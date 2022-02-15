Грузинское общество стало более толерантным

15 фев. 21:55

Граждане Грузии становятся толерантнее. Об этом говорится в опубликованном Советом Европы исследовании "Преступления на почве ненависти, язык ненависти и дискриминация в Грузии: знания и отношение".

В частности, в нем отмечается, что жители республики стали более информированными и позитивнее относятся к многообразию общества, передает "Грузия Online".

По сравнению с прошлым исследованием, проведенном в 2018 году, в Грузии на 12% выросло число граждан, которые положительно относятся к этническому многообразию, и на 14% - к религиозному.

На 16% выросла толерантность к арабам, на 15% - к африканцам, на 13% - к иранцам и свидетелям Иеговы, на 12% - к китайцам и аварам, на 11% - к туркам, туркам-месхетинцам и индийцам, на 10% - к курдам.

Кроме того, авторы подчеркивают, что количество граждан, считающих большой проблемой преступления, мотивированные ненавистью, увеличилось на 48%. Также на 11% выросло число людей, назвавших язык ненависти серьезной проблемой.

В то же время в материале сказано, что несмотря на то, что общество становится более толерантным, оно не проявляет повышенной уверенности и знания формальных механизмов противодействия языку ненависти, преступления на почве ненависти и дискриминация. "Это может свидетельствовать о том, что усилия правительства в этом направлении нуждаются в новой энергии для продолжения работы с населением", - подытожили исследователи.