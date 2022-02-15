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Макрон уговаривает Путина не признавать ДНР и ЛНР

Макрон уговаривает Путина не признавать ДНР и ЛНР

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы", - цитирует французского лидера CNN.

Напомним, ранее сегодня депутаты Госдумы одобрили проект постановления КПРФ об обращении Госдумы к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Предложенный КПРФ документ предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД.

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