Макрон уговаривает Путина не признавать ДНР и ЛНР

15 фев. 21:58

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента России Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы", - цитирует французского лидера CNN.

Напомним, ранее сегодня депутаты Госдумы одобрили проект постановления КПРФ об обращении Госдумы к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Предложенный КПРФ документ предполагает прямую подачу обращения к главе государства без дополнительных консультаций в МИД.