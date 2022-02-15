Байден выступит с новой речью по Украине и России

15 фев. 21:43

Президент США Джо Байден выступит с сегодня новой с речью, посвященной ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с Россией по данной тематике. Об этом говорится в обновленном графике Белого дома.

Выступление запланировано на 15:30 по вашингтонскому времени (23:30 мск). "Президент выступит с краткими комментариями, в которых представит актуальную информацию по России и Украине", - сообщили в Белом доме.

Как отмечается, американский лидер в ходе выступления подтвердит, что Вашингтон вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые он, а также его партнеры, предлагали Москве за последние месяцы, передает РИА Новости.

"США продолжают считать, что дипломатия и деэскалация - это лучший путь вперед, но готовы к любому сценарию", - сказано в заявлении.