Киргизию ждет энергокризис?

Проблемы с наполнением Токтогульского резервуара, благодаря которому работает одноименная ГЭС, обеспечивающая до 40% электроэнергии в Киргизии, может спровоцировать проблемы для сельскохозяйственных угодий Казахстана, расположенных ниже по течению, пишет Eurasianet.

14 января министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал журналистам, что проблема с наполнением водохранилища возникла в результате сброса воды и естественных причин, из-за которых оказалось невозможным наполнить резервуар. ”Во время посевного сезона на юге нам нужна вода. К сожалению, в этом году наши коллеги из Киргизии сообщили, что не смогут накопить достаточное количество воды в Токтогульском резервуаре”, - сообщил Акчулаков.

Киргизские чиновники говорили о возможной проблеме с прошлого года. В октябре заместитель министра энергетики Таалайбек Ибраев говорил о необходимости наполнения Токтогульского резервуара в 2022 году на региональной конференции, предупреждая, что в противном случае пострадают соседние страны. ”Посевной сезон для региона может оказаться неудачным для региона в следующем году”, - сообщил Ибраев, выступая на конференции.

Объем Токтогульского водохранилища - 19,5 млрд кубометров воды. Уровень в 5,5 млрд кубометров считается критически низким для производства электроэнергии. В настоящее время в резервуаре 8,6 млрд кубометров воды по сравнению с 10,1 млрд кубометров в середине февраля 2021 года.

В сложившейся ситуации кажется маловероятным, что Киргизии удастся выполнить свои обязательства перед Казахстаном. В рамках соглашения 2021 года Казахстан поставляет Киргизии 900 млн квт/ч электроэнергии. Киргизия, в свою очередь, помимо обеспечения соседней страны водой, обязана вернуть Казахстану 300 млн квт/ч энергии, выработанной на ГЭС в течение трехлетнего периода до 2023 года.

Акчулаков уверен, что несмотря на существующие в Киргизии проблемы, страна сумеет соблюсти условия соглашения. ”Мы же, со своей стороны, в феврале завершим поставки. Мы общаемся с нашими коллегами из Киргизии: нам осталось поставить примерно 167 млн квт/ч электроэнергии, - сообщил Акчулаков, - Мы ожидаем, что и они выполнят свою часть договоренности. Электричество, которое они нам должны вернуть, вырабатывается за счет сброса воды на Токтогульской ГЭС. Таким образом, и энергия сгенерируется, и вода к нам поступит”.

Если Киргизии не удастся выработать необходимое количество электроэнергии на Токтогульской ГЭС, существующий энергетический кризис усугубится. 10 февраля глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что стране не хватает ”6 млрд квт/ч электроэнергии, чтобы полностью обеспечить функционирование экономики”. Вероятнее всего, он имел в виду готовую мощность, хотя этот вопрос и не был уточнен.

”3 млрд квт/ч мы покрываем за счет импорта. Еще 3 млрд квт/ч нам необходимы для ввода в эксплуатацию новых предприятий”, - добавил Жапаров. По его словам, стране понадобится два-три года, чтобы справиться с текущим энергетическим кризисом в том числе и за счет строительства ветровых и солнечных электростанций, а также дополнительных малых гидроэлектростанций.