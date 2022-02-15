Технопарк заработает в Северной Осетии

15 фев. 23:55

В скором времени на промышленных территориях Северной Осетии заработает технопарк – такое решение было принято на встрече главы республики Сергея Меняйло с главным специалистом Управления имущественных активов АО "ОПК" Сосланом Макоевым, руководителем аппарата директора по развитию бизнеса АО "Росэлектроника" Дмитрием Патраковым и генеральным директором ООО "Национальное аналитическое агентство" Олегом Войтенко.

"Необходимо провести анализ существующего рынка и конкретно обозначить, что нужно для создания технопарка. Мы готовы сегодня предоставить все условия для бизнеса и отдать ему промышленные территории. Во многих регионах страны сегодня не хватает промышленных площадок. У нас их - избыток. И их нужно использовать грамотно", - сказал Меняйло, передает ТАСС.

Государственной корпорацией будут проведены предварительные расчеты финансовых затрат на реализацию проекта по использованию промышленных площадей региона, после чего создание технопарка обсудят на очередном совещании Минпромторга РФ.