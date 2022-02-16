Инфляция может создать в Армении серьезные социально-экономические проблемы

После передышки в 2012-2019 годах, когда средний уровень инфляции в Армении не превышал 2,3%, страна столкнулась с высоким ростом цен на широкий спектр товаров и услуг. Дефицит различных продуктов и финансовые потери, возникшие в связи с поражением в 44-дневной войне, оказали влияние на инфляцию.

Eurasia Review отмечает, что в первое время после войны инфляция не росла столь быстрыми темпами из-за низкого спроса, сформированного коронавирусными ограничениями. Особенно заметным оказываемое на инфляцию давление стало только в прошлом году. По данным Национальной статистической службы Армении, в 2021 году среднегодовая инфляция выросла до 7,7%. В 2020 году инфляция была 3,7%, а еще до пандемии, в 2019 году - 0,7%. В 2021 году на инфляцию повлиял рост цен на продовольственные и непродовольственные товары на 12,5% и 8% соответственно. Причем овощи подорожали на 40%, рыба и морепродукты - на 31,4%, хлеб - на 9,1%, мука - на 9,7%, рис - на 13,4%, мясные продукты - на 7,5%.

Также значительно выросли цены на бензин и дизельное топливо - на 43,3% и 50,4% соответственно, а цены на одежду и обувь в 2021 году выросли на 12,3%. Среди услуг наибольшим подорожанием отличились сферы культуры и отдыха - 11,9%. В сфере транспорта стоимость услуг увеличилась на 5,7%, в ресторанной и гостиничной сферах - на 5,5%, в сфере здравоохранения - на 3,2%.

Центральный банк Армении прогнозировал даже более высокий уровень инфляции, чем Национальная статистическая служба. По прогнозу банка, в 2021 году инфляция ожидалась на уровне 8,4% с последующим снижением до 5,5% в 2022 году. Рост потребительских цен в Армении в 2021 году сопровождался ревальвацией национальной валюты (драма) против доллара на 6,5%. Однако даже при сильной валюте инфляция в 2021 году была примерно в два раза выше, чем в 2020 году, что показывает, что для Армении инфляция представляет реальную проблему.

В 2022 году высокая инфляция в Армении сохраняется. По данным Нацстаткомитета республики, потребительские цены в Армении в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года выросли на 7,1%, а за месяц - на 1,6%. Основными факторами, которые приводят к дальнейшему росту цен, являются изменения тарифов ЖКХ, некоторых налогов и таможенных пошлин.

На основании решения Комиссии по регулированию общественных услуг Армении, с 1 января 2022 года тариф на воду для потребителей повысился примерно на 11%, а с 1 февраля тариф на электроэнергию в Армении повысился в среднем на 4,7%. Согласно новым изменениям, тарифы на электроэнергию для абонентов сети, ежемесячно потребляющих до 200 кВтч (55% потребителей), увеличатся примерно на 3-5% за кВтч, для абонентов, ежемесячно потребляющих 201-400 кВт.ч (25% потребителей) тариф увеличится на 8-11%, а для тех, кто потребляет более 400 кВт·ч в месяц, тариф вырастет на 15-18%. Ожидается, что эти изменения повлияют на индекс потребительских цен на уровне 5%.

По слухам, в ноябре 2021 года было подписано "тайное газовое соглашение", согласно которому с 1 апреля цена на границе вырастет на 5%, тариф для льготных категорий потребителей увеличится на 33,1%, для тепличных и перерабатывающих предприятий - на 23,8%, для АГНКС, ТЭС и других крупных потребителей - на 8,3%. А тариф для потребителей газа объемом до 10 тысяч кубометров в месяц снизится на 4,2%. Однако официально об этих изменениях правительство пока не сообщало. Повышение цен на газ в Армении было ожидаемым, так как в 2021 году цены на природный газ на мировом рынке достигли рекордно высокого уровня. Предположительно, это заставило "Газпром", компанию, поставляющую газ в Армению, повысить цену на экспортируемый газ, что, в свою очередь, заставило "Газпром Армения" просить Комиссию по регулированию общественных услуг о повышении тарифов.

Наряду с коммунальными расходами с 1 января 2022 года вступило в силу повышение некоторых налогов и пошлин. При этом налог на имущество был увеличен на 5%, ставка акцизного налога на литр спирта - на 30%, акцизный налог на сигареты - на 14%. Таможенная пошлина на замороженную говядину, ввозимую из третьих стран, выросла на 25%, на курицу - на 30%, на рис и маргарин - на 2%. Эти изменения существенно влияют на рост цен на продукты питания, входящих в минимальную потребительскую корзину. Таможенная пошлина на серебро увеличилась на 4,5%, на золото - на 3-6%.

Чтобы хоть как-то компенсировать негативное влияние роста цен на малообеспеченное население, правительство Армении увеличило пенсии и пособия. С 1 января размер минимальной пенсии вырос на 7% до $59,3, пособие по уходу за ребенком до двух лет также повысили до $59,3. Пенсии по инвалидности военнослужащих и пенсии семьям погибших военнослужащих выросли на $6,2. Пособия на детей-инвалидов увеличили на 39%, до $76,7. Однако этих небольших изменений пенсий и пособий оказалось недостаточно для компенсации роста цен, особенно цен на продукты питания. По словам армянских госслужащих, из-за нехватки финансовых ресурсов, больше нельзя ничего сделать.

Наряду с внутренними факторами на рост цен в Армении влияет и высокий уровень мировой инфляции. Глобальная инфляция потребительских цен в 2021 году достигла 5,2%, что стало самым высоким показателем со времен финансового кризиса 2008 года, и это оказывает существенное влияние на темпы инфляции в разных странах мира. По некоторым потребительским товарам, включая продукты питания, Армения зависит от импорта из других стран. Поэтому глобальная инфляция напрямую влияет на уровень инфляции в Армении.

Все инфляционные процессы в Армении показывают, что правительство не в состоянии поддерживать цены на стабильном уровне. Во-первых, власти не могут предотвратить влияние глобальной инфляции на отечественную экономику. С другой стороны, чтобы сохранить стабильность фискальной политики в стране, правительству пришлось увеличить коммунальные платежи, налоги и пошлины. В предыдущие годы армянскому правительству приходилось вносить изменения в проект бюджета, что также приводило к увеличению государственного долга.

Следовательно, сейчас правительство пытается реализовать более жизнеспособную бюджетную политику. Такой подход укрепляет финансовую безопасность страны, но возлагает на население бремя высоких цен. Несмотря на то, что некоторые международные финансовые институты и армянское правительство прогнозируют, что инфляция в 2022 году приблизится к целевому показателю в 4%, при продолжающейся глобальной инфляции и повышении налогов, пошлин и коммунальных услуг сомнительно, что в ближайшем будущем целевой порог может быть достигнут. Поэтому сохранение высокого уровня инфляции может создать в Армении серьезные социально-экономические проблемы.