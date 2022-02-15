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Энергетическая безопасность Европы зависит от разрешения кризиса вокруг Украины

Oil Price
Энергетическая безопасность Европы зависит от разрешения кризиса вокруг Украины

Этой зимой разрушительные последствия 20-летней контрпродуктивной государственной энергетической политики дали о себе знать по всей Европе. С какой стороны ни посмотри, отовсюду - плохие новости для европейских потребителей и политиков. Oil Price анализирует несколько таких новостей.

9 февраля компания Rystard Energy опубликовала отчет, в котором указала, что продолжающаяся напряженность между Россией и Украиной может привести к перебоям в поставках до 30% природного газа, получаемого континентом. Полное прекращение российского экспорта в Европу маловероятно, но запасы газа в Европе на пятилетнем минимуме, международные цены на СПГ волатильны, а трубопровод ”Северный поток-2” из России в Германию вряд ли будет введен в эксплуатацию раньше, чем во второй половине года.

Что касается газопровода ”Северный поток-2”, основная инфраструктура проекта готова, и правительство РФ ждет окончательного решения Германии и ЕС, чтобы начать экспортировать энергоресурс. Однако 8 февраля президент Джо Байден заявил журналистам, что его правительство, и НАТО, скорее всего, предпримут всё от них зависящее, чтобы положить конец проекту: ”Если Россия нападет, и российские танки и военнослужащие снова пересекут границу Украины, речи о ”Северном потоке-2” не будет. Мы с ним покончим”. 

Что именно Байден и чиновники из НАТО готовы сделать, чтобы ”положить конец” российскому трубопроводу, построенному для доставки природного газа по дну Балтийского моря в Германию, до сих пор не известно. Rystad отмечает, что в случае, если российский природный газ, поступающий в Европу по уже действующим трубопроводам, будем перекрыт, импорт СПГ из США и других стран, значительно увеличившийся за последние два месяца, сможет заполнить образовавшийся пробел. Аналитики, однако, предупреждают, что регазификационных мощностей не хватит, чтобы значительно увеличить объемы СПГ. ”В прошлом месяце регазификационные мощности в Западной Европе были загружены на 100%, и дополнительные ресурсы для переработки будущих поставок СПГ минимальны”, - предупреждает энергетическая компания.

10 февраля Reuters сообщил, что глобальное сокращение производства таких товаров как нефть, природные газ и уголь продолжается. Это приводит к снижению запасов переработанной продукции, в частности, бензина и дизельного топлива. Импорт американского и азиатского дизеля, на который рассчитывает Европа, был ограничен в последние недели из-за возросшего внутреннего потребления как промышленного, так и частного. Reuters пишет, что запасы дизельного топлива на европейском НПЗ Амстердам-Роттердам-Антверпен упали на 2,5% - до самого низкого сезонного уровня с 2008 года. С октября Европа предпринимает отчаянные попытки возобновить добычу на законсервированных скважинах и обеспечить себя энергий за счет угольных электростанций, поскольку ветровая энергетика не смогла справиться с нагрузкой на фоне призыва правительств многих стран ЕС и в Великобритании осуществить ”энергетический переход” по всему континенту. Такая политика привела к тому, что Европа попала в зависимость от импорта ископаемых видов топлива.

Нехватка дизельного топлива и других переработанных продуктов связана со множеством факторов. Согласно отчету МЭА, опубликованному в середине января, усилия правительств и инвестиционных групп, ориентированных на ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), в 2021 году привели к первому за 30 лет падению глобальных перерабатывающих мощностей. Агентство ООН сообщает, что в прошлом году были ликвидированы НПЗ с дневной мощностью переработки в 1,6 млн баррелей, а проинвестированы были мощности в 850 тыс тонн в день. Поскольку европейский транспортный парк активно переходит на дизель, нехватка топлива приведет к росту цен для европейских потребителей, которые уже и так страдают из-за непомерных счетов за электричество и отопление. 

В прошлую среду аналитики из JP Morgan предупредили, что цена на нефтяной бенчмарк Brent, которая успела преодолеть отметку в $90 за баррель, может достичь $120 в ближайшие месяцы, если напряженность между Россией и Украиной продолжит нарастать. Аналитики уверены, что любой конфликт между двумя сторонами, может привести к перебоям (по крайней мере, частичным) в поставках российского газа.

10 февраля в ежемесячном отчете ОПЕК указала, что члены картеля и партнеры смогли увеличить производство всего лишь на 64 тыс. баррелей в день, куда меньше заявленных 400 тыс. баррелей в сутки. Дело в том, что большинство стран-партнеров практически исчерпали свои производственные мощности. Шестой месяц подряд картелю не удается достичь целевых показателей, что, в свою очередь, является еще одним фактором повышательного давления на цены. 

И, наконец, 11 февраля МЭА в февральском рыночном отчете сообщило, что в январе совокупный дефицит производства всех членов ОПЕК+ составил 900 тыс. баррелей в день. Агентство предупреждает, что такая тенденция ведет к снижению запасов по всему миру, провоцируя рост цен на энергоноситель. 

Всё вышеперечисленное усугубило непростую с точки зрения энергетики зиму для Европы, которая 20 лет принимала желаемое за действительное, а энергетическую политику выстраивала на несбыточных обещаниях.

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