Войска Украины обстреляли ДНР из гранатометов

15 фев. 21:01

Украинские военные обстреляли во вторник вечером из гранатомета район села Заиченко на юге Донецкой народной республики (ДНР), информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению <...> населенного пункта Заиченко", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что по селу были выпущены три гранаты из станкового противотанкового гранатомета.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ДНР четыре раза подверглась обстрелам со стороны армии Украины.