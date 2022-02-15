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Войска Украины обстреляли ДНР из гранатометов

Войска Украины обстреляли ДНР из гранатометов

Украинские военные обстреляли во вторник вечером из гранатомета район села Заиченко на юге Донецкой народной республики (ДНР), информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению <...> населенного пункта Заиченко", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что по селу были выпущены три гранаты из станкового противотанкового гранатомета.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ДНР четыре раза подверглась обстрелам со стороны армии Украины.

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