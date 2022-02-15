Цены на жилье в Москве установили абсолютный рекорд

15 фев. 20:46

Средняя цена квартиры в Москве в начале 2022 года достигла исторического максимума и теперь превышает 13 млн рублей. Об этом сообщили в компании "Метриум".

По данным источника, в январе этого года средняя стоимость квартир на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в столице составила 13,08 миллиона рублей. За месяц средняя цена выросла на 2% (с 12,84 млн рублей в декабре).

По словам специалистов, это связано с повышением цен на строительные материалы и дефицитом рабочей силы. При этом на снижение цен всем желающим приобрести жилье рассчитывать не стоит.

Аналитики подчеркивают, что больше всего подорожали студии, стоимость которых в среднем сейчас составляет 7,85 млн рублей. Стоимость однокомнатной квартиры увеличилась до 10,95 млн рублей (рост на 2%), двухкомнатной - до 15,45 млн рублей (рост на 1%), трехкомнатной - до 20,58 млн рублей (рост 1%), передает Лента.ру.