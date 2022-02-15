Санкт-Петербург достиг стопроцентного иммунитета к коронавирусу

15 фев. 20:39

Уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге достиг 100%. Об этом заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту дашбоард министерства здравоохранения, мы достигли 100%", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По его словам, там учитываются и переболевшие, и вакцинированные.

Сарана подчеркнул, что прививку сделали более 3,14 городских жителей, в том числе более 2,4 тыс детей, передает РИА Новости

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 414 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. В России выявили 14 480 596 случаев заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 1 292 024 человек. Справились с болезнью 1 005 481 житель города, умерли – 30 866.