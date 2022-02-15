Названы три версии попадания запрещенного вещества в организм Валиевой

15 фев. 20:24

Клинический фармаколог Александр Эдигер озвучил три возможные версии попадания запрещенного вещества в организм фигуристки Камилы Валиевой.

"Версия первая – подозреваемый съел вещество Х намеренно, ему кто-то это выписал, заставил или убедил. Версия вторая – подозреваемый съел препарат Х ненамеренно, то есть случайно. Это ситуация, когда он не знал, что это препарат Х. Версия третья – о том, что про этот препарат Х не знал никто", - сказал он, отвечая на вопросы Lenta.ru.

Ранее соообщалось, что в допинг-пробе россиянки был обнаружен триметазидин.