В Дагестане продолжается прием заявок на догазификацию

15 фев. 20:19

Газовые сети по программе догазификации домовладений подведены к 94 домам в Дагестане, информирует пресс-службе республиканского правительства.

Уточняется, что в республике заключено уже более 300 договоров на подключение газа

"В настоящее время в Дагестане подано свыше 1,5 тыс. заявок, заключено (или на стадии заключения) 313 договоров на подключение; исполнено до границ земельного участка и обеспечена техническая возможность для подключения 94 домовладений, пуск газа осуществлен в 64 домовладениям", - приводит сообщение ТАСС.

Также стало известно, что заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, в администрациях муниципальных образований и через единый портал государственных услуг.