Председателем ЦИК Грузии вновь избран Каландаришвили

15 фев. 19:55

Георгий Каландаришвили продолжит занимать пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии. Такое решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Кандидатуру Каландаришвили поддержали 84 депутата, двое проголосовали против. Всего регистрацию прошли 110 депутатов.

Парламент Грузии смог избрать Каландаришвили лишь со второй попытки, поскольку в ходе первого голосования ни он, ни его оппонент Тенгиз Тевзадзе не смогли получить поддержку 100 депутатов. Таким образом, Каландаришвили избран на шестимесячный срок, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, на должность председателя ЦИК Каландаришвили впервые был назначен 2 августа 2021 года на шесть месяцев.