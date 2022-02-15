Шойгу и Асад обсудили гуманитарную помощь жителям Сирии и борьбу с террористами

15 фев. 19:38

Во вторник, 15 февраля, состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу и президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергеем Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где был принят президентом Сирии Башаром Асадом", - рассказали в ведомстве.

Шойгу рассказал сирийскому лидеру об учениях, проводимых ВМФ России в восточной части Средиземного моря.

Стороны также поговорили о различных вопросах военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также об отдельных аспектах оказания РФ гуманитарного содействия жителям Сирии, страдающим от санкций США и стран Запада.