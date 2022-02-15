Россияне стали чаще выбираться за границу

15 фев. 18:59

Жители России стали в полтора раза чаще выбираться за границу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ссылаясь на погранслужбу ФСБ.

Так, в 2021 году россияне совершили 21,4 млн путешествий за рубеж, 7 из которых - с туристическими целями. Это на 51,4% больше, чем в 2020 году, но на 55,4% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

По оценке аналитической службы АТОР, 10,105 миллиона поездок россияне в 2021 году совершили в 32 открытые для России страны. Выездной поток из РФ в эти государства был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим. Это 47,2% всех зарубежных поездок россиян в прошлом году.

При этом 46,5% всего турпотока в 32 открытых государства приходится на Турцию, еще 14,8% - на Абхазию, 10,4% - на Египет.

В АТОР также отметили, 39,5% прошлогодних поездок пришлось на страны ближнего зарубежья - Украину, Казахстан и так далее. Еще 2,854 млн поездок россияне совершили в страны дальнего зарубежья, однако все преимущественно с нетуристическими целями, передает РИА Новости.