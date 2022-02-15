Рейсы Smartavia соединят Петербург и Баку

15 фев. 19:05

Начиная с 5 марта авиакомпания Smartavia (до 2019 года - Nordavia) запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.

Как сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы", полеты будут выполняться еженедельно по субботам.

"Согласно расписанию, самолеты перевозчика будут вылетать из аэропорта Пулково в 16:30 и прибывать в столицу Азербайджана в 21:15", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обратные рейсы будут отправляться из Баку в 22:15 и прибывать в Санкт-Петербург в 01:15 следующего дня.