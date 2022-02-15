Войска Южного военного округа возвращаются из Крыма в Дагестан и Северную Осетию

В Вооруженных силах РФ еще продолжаются масштабные мероприятия оперативной подготовки войск и сил с участием практически всех военных округов, флотов и ВДВ. Но сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков пообещал, что "по мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации".

Сейчас подразделения Южного военного округа (ЮВО), уже завершившие плановые тактические учения на общевойсковых полигонах Крыма, возвращаются в пункты постоянной дислокации. На железнодорожных станциях тяжелую гусеничную бронетехнику – танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки - погрузили на платформы вагонов. Теперь железнодорожными эшелонами технику и водительский состав подразделений везут в регионы постоянной дислокации воинских частей, в том числе в Дагестан и Северную Осетию.

Напомним, что Южный военный округ, созданный "в рамках придания нового облика Вооруженных сил" на базе Северо-Кавказского военного округа, был сформирован в 2010 году. В его состав вошли соединения и воинские части, ранее входившие в состав СКВО, а также Черноморский флот, Каспийская флотилия и четвертое командование военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Ядром ЮВО считается 58-я общевойсковая армия. Всего в соединениях и частях округа насчитывается около 70 тысяч человек личного состава. Командует войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Александр Галкин, ранее командовавший войсками СКВО. Штаб-квартира ЮВО находится в Ростове-на-Дону.

Что войска ЮВО делали в Крыму на суше и на море

В Крыму на полигоне "Опук" военнослужащие минометных батарей соединения береговой обороны армейского корпуса ЮВО, работая в составе разведывательно-огневого комплекса, поражали позиции условного противника. Расчеты 82-мм минометов "Поднос" и 120-мм минометов "Сани" отрабатывали поражение огневых средств, расположенных в укрытиях и на открытой местности, а также выполнили огневые налеты по скоплениям живой силы и техники условного противника. Во взаимодействии с минометчиками свои задачи выполняли также разведчики, связисты и расчеты беспилотной авиации. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления артиллерией с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" и комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

Военнослужащие дислоцированного в Крыму противотанкового подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса ЮВО отработали новейший тактический прием ведения боя на максимальной дальности с применением противотанковых управляемых ракет. Занятия по освоению новых элементов боевого порядка и способов действий проводились на том же полигоне Опук. Стрельбу вели из укрытия на дальность до 5 тыс. м. Расчеты ПТРК "Корнет" и "Метис" за ограниченное время производили поиск, захват и уничтожение визуально видимых мишеней, имитирующих танки и бронеавтомобили.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град" армейского корпуса ЮВО провели боевые стрельбы по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара.

Кроме того, корабли Черноморского флота отработали ведение морского артиллерийского боя, поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, а также шаги по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем. Кроме тактических маневров в море, экипажи кораблей отработали оборону побережья Крыма, пунктов базирования сил флота, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности. В маневрах было задействовано более 30 боевых кораблей Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

Одновременно более полусотни самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа были передислоцированы на оперативные аэродромы для выполнения совместных задач с морской авиацией Черноморского флота. Эскадрильи отрабатывали взаимодействие с силами морской авиации ЧФ. Летный состав истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 выполнял ракетные пуски и бомбометание по морским целям. Летчики ЮВО также сопровождали корабельные ударные группы.

А на днях отряд больших десантных кораблей ВМФ РФ -"Королев", "Минск", "Калининград", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" - завершил межфлотский переход вокруг Европы и вернулся на главную базу Черноморского флота – в Севастополь. За время похода корабли преодолели около 7000 морских миль и зашли в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.