В Стамбуле совершено нападение на двух россиянок

15 фев. 18:52

В районе Фатих в Стамбуле неизвестный совершил вооруженное нападение на двух россиянок. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.



Информация об инциденте поступила в Генконсульство в ночь с 11 на 12 февраля. В результате нападения, совершенного с применением холодного оружия, одна из туристок получила резаные травмы головы. Пострадавшую доставили в больницу.



Обе потерпевшие уже вернулись в Россию. Консульское учреждение обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования, передает РИА Новости.