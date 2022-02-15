В районе Фатих в Стамбуле неизвестный совершил вооруженное нападение на двух россиянок. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.
Информация об инциденте поступила в Генконсульство в ночь с 11 на 12 февраля. В результате нападения, совершенного с применением холодного оружия, одна из туристок получила резаные травмы головы. Пострадавшую доставили в больницу.
Обе потерпевшие уже вернулись в Россию. Консульское учреждение обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования, передает РИА Новости.
В Стамбуле совершено нападение на двух россиянок
В районе Фатих в Стамбуле неизвестный совершил вооруженное нападение на двух россиянок. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.
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