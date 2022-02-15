Евросоюз отреагировал на призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР

15 фев. 17:58

Европейский союз категорически осуждает призыв Госдумы России признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС категорически осуждает решение Государственной думы РФ обратиться с призывом к президенту Путину о признании независимости неподконтрольных правительству [Украины] частей Донецкой и Луганской областей Украины", - поведал глава европейской дипломатии.

Он отметил, что такое признание станет явным нарушением минских договоренностей.

Напомним, ранее сегодня депутаты Госдумы одобрили проект постановления КПРФ об обращении Госдумы к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.