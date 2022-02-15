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Больных ростовчан будет обслуживать робот

Больных ростовчан будет обслуживать робот

Робот для обслуживания пациентов, в том числе для записи на прием к врачу, будет задействован в Ростовской области на горячей линии по коронавирусной инфекции, проинформировал глава регионального Минздрава Юрий Кобзев на заседании регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Он уточнил, что данная мера принята в связи с проблемами с  дозвоном в поликлиники.

Кобзев отметил также, что в регионе реализовали возможность дозвона в поликлинику через телефоны горячих линий 112 и 122.

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