Путину доложили об обращении Госдумы по поводу признания ДНР и ЛНР

15 фев. 18:04

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что ему доложили об обращении Госдумы по поводу признания независимости ДНР и ЛНР.

Соответствующее заявление главы российского государства было сделано после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин подчеркнул, что большинство российских граждан поддерживают жителей Донбасса, а депутаты, в свою очередь, тонко чувствуют общественное мнение. "Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют", - сказал он, добавив, что россияне надеются, что ситуация в Донбассе улучшится.