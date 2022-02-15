РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путину доложили об обращении Госдумы по поводу признания ДНР и ЛНР

Путину доложили об обращении Госдумы по поводу признания ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что ему доложили об обращении Госдумы по поводу признания независимости ДНР и ЛНР.

Соответствующее заявление главы российского государства было сделано  после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Путин подчеркнул, что большинство российских граждан поддерживают жителей Донбасса, а депутаты, в свою очередь, тонко чувствуют общественное мнение. "Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют", - сказал он, добавив, что россияне надеются, что ситуация в Донбассе улучшится.

850 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version