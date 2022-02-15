Грузия начнет завозить из Турции дешевые лекарства

15 фев. 17:52

В ближайшие несколько недель Грузия начнет завозить в аптеки импортированные из Турции медикаменты. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что с марте в Грузии заработает система электронных рецептов, что будет способствовать усилению конкуренции.



Глава правительства также акцентировал внимание на том, что в настоящее время фармацевтические компании и импортеры активно работают над тем, чтобы импортировать из Турции качественные и дешевые лекарства.



"Я знаю, что барьеры, которые существовали раньше, например, для получения лицензии на импорт медикаментов требовалось 45 рабочих дней - мы сократили эту процедуру до семи дней", - цитирует его "Грузия Online"

По словам Гарибашвили, власти хотят максимально открыть рынок, чтобы лекарств ввозили как можно больше выросла конкуренции. Это приведет к снижению цен лекарства и позволит гражданам сэкономить деньги.