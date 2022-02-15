Олимпиада в Пекине: упущенное "золото" в биатлоне и другие итоги двенадцатого дня

15 фев. 17:44

В Пекине завершился двенадцатый день зимних Олимпийских игр. Во вторник были разыграны девять комплекта наград в семи видах спорта: сноуборде, биатлоне, конькобежном спорте, фристайле, горных лыжах, лыжном двоеборье и бобслее.

Олимпийская сборная России пополнила свою копилку двумя медалями. Биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов в упорной борьбе в эстафете завоевали "бронзу|. Первыми гонку завершили норвежцы (1 час 19 мин 50,2 сек; 7 дополнительных патронов, 1 штрафной круг). На втором месте французы (+27,4 сек; 9 дополнительных патронов). Россияне за всю гонку использовали шесть дополнительных патронов, а на последнем этапе после стрельбы из положения стоя Латыпов пробежал два штрафных круга. По итогам эстафеты Россия уступила Норвегии 45,3 сек.

В конькобежном спорте Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали обладателями "серебра" в командной гонке преследования. В заключительной гонке они уступили норвежцам, которые преодолели дистанцию на 2,39 секунды быстрее. Тройку призеров замкнули американцы.

В сноуборде были определены чемпионы в дисциплине биг-эйр среди мужчин и женщин. В мужских соревнованиях победу одержал китаец Су Имин. Второе место занял представитель Норвегии Монс Ройсланд, третье – Максанс Парро (Канада). Лучшей среди женщин стала австрийка Анна Гасер. Обладателями серебряной и бронзовой наград стали Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии и Кокомо Мурасе из Японии.

В женском фристайле (слоупстайл) не было равных представительнице Швейцарии Матильде Гремо. "Серебро" в этой дисциплине досталось китаянке Гу Айлин, бронза – Келли Силдару из Эстонии.

В горных лыжах среди женщин (скоростной спуск) "золото" досталось швейцарке Коррин Сутер. Второе и третье места заняли итальянки София Годжиа и Надя Делаго.

В мужских командных соревнованиях по лыжному двоеборью (большой трамплин/10 км) победу одержал норвежец Йорген Гробак. Второе место осталось за еще одним представителем Норвегии - Йенсом Луросом Офтебру. Тройку медалистов замкнул японец Акито Ватабе.

В соревнованиях по бобслею в двойках у мужчин весь пьедестал заняли представители Германии. "Золото" завоевали Франческо Фридрих и Торстен Маргис. Они показали результат 3:56,89. "Серебро" досталось Иоганнесу Лохнеру и Флориану Бауэурe (+0,49), "бронза" - пара Кристофу Гаферу и Маттиасу Зоммеру (+1,69).

На данный момент в медальном зачете лидирует Норвегия (12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей). На втором месте располагается Германия (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых), на третьем - США (7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых). Сборная России находится на девятом месте. В активе россиян 4 золотые, 7 серебряных и 9 бронзовых наград.