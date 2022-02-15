Путин оценил переговоры с Шольцем

15 фев. 17:17

Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что диалог проходил в деловой атмосфере.

"В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития и, конечно, уделили внимание наиболее актуальным вопросам международной повестки дня", - сказал он.

По словам главы российского государства, у него сложилось впечатление, что и "федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией".

Далее президент России подчеркнул, что РФ обеспечивает более трети потребностей Германии в нефти и газе.