Генсек  НАТО выступил с заявлением по Украине и РФ

15 фев. 17:08

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс с осторожным оптимизмом оценивает сигналы Москвы о продолжении дипломатических усилий по ситуации вокруг Украины.

"Но до сих пор мы не видели никаких признаков деэскалации непосредственно на Украине", - сказал он на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 16-17 февраля в Брюсселе.

Далее он отметил, что этих признаков незаметно даже после объявления России о завершении учений.

В свою очередь, по словам главы альянса, НАТО готова к проведению совместно с РФ серии заседаний, посвященных теме Украины и контролю над вооружениями.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет видеть отвод тяжелых вооружений РФ от украинских границ, передает ТАСС.