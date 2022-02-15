Генпрокуратура Азербайджана: сепаратистская марионетка Еревана Аруюнян скоро будет задержан

15 фев. 16:37

Армянский политик Араик Арутюнян, играющий роль "президента" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе, в ближайшее время будет задержан, заявил начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Авазов.

Он напомнил, что Арутюнян обвиняется в четырех терактах против мирных жителей в Гяндже в октябре 2020 года, совершенных с территории Армении. Жертвами нанесенных ударов стали 26 мирных жителей, 175 были ранены. А четвертого октября Араик Арутюнян на своей странице в соцсети взял на себя ответственность за теракт. После этого было открыто уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, и Арутюняна объявили в розыск.

"То, что Араик Арутюнян не привлечен к следствию, носит временный характер. Считаю, что в соответствии с международной конвенцией Арутюнян будет задержан следственно-оперативной группой и передан для следствия в короткие сроки", - подчеркнул Авазов.