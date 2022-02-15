Уголовное дело открыто после похищения ребенка в Махачкале

15 фев. 16:25

Уголовное дело открыто в отношении 31-летней жительницы Махачкалы, подозреваемой в похищении ребенка (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ), такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Как установило следствие, что 13 февраля у дома № 5 по проспекту Имама Шамиля женщина схватила семилетнего мальчика за руку и стала уводить его с собой.

Его двоюродный брат попытался вырвать у злоумышленницы ребенка, однако она оттолкнула его, подняла ребенка на руки и попыталась скрыться.

"После этого несовершеннолетний позвал на помощь случайного прохожего, который догнав женщину, забрал мальчика и вызвал сотрудников полиции", - отметили в управлении.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.