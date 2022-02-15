Убил гостей лопатой - застолье на Кубани закончилось двумя трупами

15 фев. 16:19

В Краснодарском крае мужчина во время застолья убил двоих гостей.

Происшествие случилось в Новопокровском районе в День всех влюбленных. К мужчине 54-х лет в гости пришла пара, местные жители 42-х и 48-ми лет. Все трое выпивали, затем произошел конфликт, 42-летний гость стал оскорблять хозяина дома. В результате гость получил несколько ударов лопатой по голове и скончался на месте. Затем хозяин дома аналогичным образом расправился со свидетельницей убийства. Мужчина решил скрыть следы преступления и вывезти трупы за пределы поселка, своим планом он поделился с соседом, тот и вызвал на место правоохранителей.

Мужчина задержан по подозрению в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.