В Британии заявили, что Путин одурачил Запад

15 фев. 16:04

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на новость о том, что часть российских войск вернется в места постоянной дислокации после совместных с Беларусью учений "Союзная решимость — 2022".

Обозреватель газеты Крис Плезанс подчеркнул, что это происходит в то время, когда Вашингтон рассказывает о "неминуемом наступлении" России на Украину.

По мнению пользователя Lili D Windsor, Владимиру Путину удалось дестабилизировать и напугать НАТО.

"Джо (Байден), тебя разыграли... СНОВА!", - заявил комментатор Vozdayatel3.

Пользователь Maik Alex считает, что "США добьют Украину своей истерией без единого выстрела". " Жду вечера среды, чтобы посмотреть на кислые лица, когда Россия опять не явится на войну, к которой ее так настойчиво призывают американцы", - добавил он.

"Он (Путин) выставил нас полными идиотами", — написал обозреватель под ником Ben.